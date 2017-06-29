Создано полезное для иммунитета пиво с пробиотиками

Студентка научного факультета Национального университета Сингапура изобрела новый вид кислого пива, богатого пробиотиками, способного нейтрализовать токсины и вирусы, а также поддержать иммунную систему.Об этом пишет портал The Straits Times.

Идея создать такой алкогольный напиток пришла 22-летней четверокурснице Алсин Чан (Alcine Chan). Она обратила внимание на тот факт, что большинство пробиотических напитков являются молочными продуктами. Из-за этого люди с непереносимостью лактозы или аллергией на белки могут избегать их употребления.

Девушка признает, что добавление пробиотиков в пиво довольно «сложный трюк», поскольку в этом напитке содержатся хмелевые кислоты, мешающие выживанию и росту полезных бактерий. Чан проводила эксперименты с пятью видами пробиотических штаммов и добилась успеха с Lactobacillus paracasei.

В финальном варианте в «полезном пиве» будет миллиард пробиотиков на 100 миллилитров, а содержание алкоголя составит 3,5 процента. Процесс варения данного сорта занимает около месяца. Чан и курирующий ее профессор Лю Шао Цюань (Liu Shao Quan) намерены запатентовать изобретение. Отмечается, что японская компания (ее название не раскрывается) уже выразила заинтересованность в продукте, сообщает lenta.ru.