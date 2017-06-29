Австралиец голыми руками поймал огромного мангрового краба. ВИДЕО

Австралиец Бо Гривз (Beau Greaves) поймал огромного мангрового краба голыми руками. Он продемонстрировал свой подход к ловле этих животных в опубликованном в Facebook видео.

В начале видео Гривз объясняет, что намерен сунуть левую руку в нору, где прячется краб. В правую он взял ветку, отломанную от растущего рядом куста, чтобы пугать ракообразное. Когда животное попятится, он схватит его и вытащит на поверхность.

После этого Гривз нырнул в грязь и углубился в нору почти по пояс. После недолгой борьбы он вылез на поверхность с крупным крабом в руках. Знакомый, снимающий видео, не смог сдержать восхищенных возгласов, пишет lenta.ru.

«Заработал два укуса, чуть не лишился пальца, почти раздробил запястье, но, видимо, чем больше этим занимаешься, тем лучше выходит, — написал Гривз в Facebook. — Есть маленькие хитрости, но главное — знать, где смотреть».

Кроме мангровых крабов, Бо Гривз ловил угрей, змей и рыб голыми руками, плавал с акулами и крокодилами. В Австралии его сравнивают с известным натуралистом и телеведущим Стивом Ирвином, погибшим от удара ската-хвостокола в 2006 году.

В Австралии водятся мангровые крабы двух видов. Представители вида Scylla serrata вырастают до 30 сантиметров в ширину и весят до 2,5 килограммов. Scylla olivacea мельче: до 15 сантиметров в ширину при весе до 1,5 килограмма.