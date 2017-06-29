Сломавшая дорогой браслет туристка упала в обморок, услышав его цену

Китайская туристка упала в обморок после того, как случайно повредила дорогой нефритовый браслет.

Инцидент произошел на рынке города Жуйли в южной провинции Юньнань. Женщина, личность которой не раскрывается, уронила на пол браслет стоимостью 300 тысяч юаней (примерно 44 тысячи долларов) во время примерки.

В результате украшение раскололось на две части. Узнав о цене испорченной вещи, китаянка потеряла сознание. Находившиеся вместе с путешественницей члены ее семьи предложили продавцу компенсацию в 10 тысяч долларов. Но тот отказался, заявив, что сумма недостаточна для покрытия убытков.

В итоге семья туристки обратилась к эксперту-ювелиру. Тот оценил украшение в 26,5 тысячи долларов. Торговец согласился принять такую сумму в качестве компенсации, пишет lenta.ru.

Нефрит очень ценят в Китае. В этой стране считают, что он обеспечивает владельцу хорошее здоровье и долголетие.