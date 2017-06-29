Создан новый сервис онлайн регистрации авиапассажиров в разных странах мира

Новый сервис AirlineCheckins.com предлагает бесплатную автоматическую регистрацию пассажира на рейсы авиакомпаний из разных стран мира.

AirlineCheckins.com работает следующим образом: путешественник создает там аккаунт, вводит электронный адрес, который указывал при онлайн-бронировании билета, и оставляет свои предпочтения по выбору места в салоне самолета.

После этого сервис регистрирует пассажира на все рейсы, которые были заказаны с использованием указанного адреса почты. Это делается практически сразу же после запуска регистрации на сайте перевозчика, что увеличивает вероятность получения желаемого места на борту.

Затем пользователь сервиса получает посадочный талон по электронной почте или СМС. Прибегнуть к услугам AirlineCheckins.com может клиент любой авиакомпании в мире, предлагающей онлайн-регистрацию, пишет lenta.ru.

На этапе тестирования сервиса им воспользовались пять тысяч путешественников из 60 государств.