Показана яхта-эксплорер с собственной кузницей и прачечной

Базирующаяся в Стамбуле верфь Numarine спустила на воду первую яхту-эксплорер модели 32XP.

На церемонии присутствовал заказчик, имя которого не разглашается. Яхта рассчитана на 12 пассажиров, размещаемых в двух VIP-каютах и двух каютах с двуспальными кроватями. Для владельца предусмотрены собственные апартаменты площадью 40 квадратных метров с гардеробной. Все каюты имеют собственные ванные комнаты.

Кубрик команды из пяти человек находится в носу и оснащен кузницей и прачечной. Для капитана предусмотрена отдельная каюта. Общая площадь жилых зон судна составляет 330 квадратных метров. Площадь верхней палубы — 129 квадратных метров.

Флайбридж площадью 60 квадратных метров оборудован тремя диванами и обеденным столом на 12 человек, двумя большими лежаками, баром и тремя креслами напротив внешнего пульта управления.

Судно развивает максимальную скорость 14 узлов (26 километров в час) и запас хода 3000 морских миль (около 5500 километров). Силовая установка — два двигателя CAT C18 Acert C по 715 лошадиных сил, пишет lenta.ru.

Яхтой-эксплорером является судно, предназначенное для долгих путешествий, с большим уровнем автономности и надежности. Обычно имеет нестандартный внешний вид.

Numarine — турецкая верфь, специализирующаяся на строительстве моторных яхт длиной от 55 до 130 футов (от 16 до 40 метров). Основана предпринимателем Омером Малазом.