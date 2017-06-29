Panasonic разработала вешалки со встроенной системой дезодорирования

Компания Panasonic разработала специальные приспособления для людей, которые хотят сэкономить на химчистке. Об этом сообщает Luxurylaunches.

Речь идет о специальных вешалках со встроенной системой дезодорирования. По словам производителей, она поможет избавиться от запаха пота, табака или еды.

Чтобы почистить пальто, куртку или пиджак, их нужно повесить на вешалку, а затем выбрать и активировать один из двух режимов очистки: короткий или длинный. Гаджеты работают на аккумуляторах и выполнены в черном цвете.

Пока такие вешалки будут представлены только на японском рынке по цене 180 долларов. В продаже они появятся осенью. О расширении производства представители компании пока ничего не сообщали, пишет lenta.ru.