Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм показали новорожденного сына

Еще в начале июня в СМИ появились новости о том, что 30-летняя Рози Хантингтон-Уайтли (Rosie Huntington-Whiteley) и 49-летний Джейсон Стэтхэм (Jason Statham) впервые стали родителями. Однако тогда пара никак не прокомментировала эти слухи. Тем не менее фанаты и ряд западных СМИ поздравили влюбленных с прибавлением в семье, но они поторопились.

Вчера вечером модель опубликовала в Instagram черно-белый снимок, на котором запечатлено, как маленькая ручка новорожденного держит за палец Рози. Так модель сообщила о том, что они с Джейсоном стали родителями сына.

Как оказалось, первенец пары появился на свет еще 24 июня, но рассказать об этом радостном событии новоиспеченные родители решили лишь несколько дней спустя. Наследника актер и его возлюбленная назвали Джек Оскар Стэтхэм. Об этом рассказала сама Рози, пишет cosmo.ru.

«Наш маленький мальчик уже здесь! Джек Оскар Стэтхэм. Три килограмма 630 граммов. Родился в субботу, 24 июня», — таким комментарием сопроводила первый снимок малыша модель.

Напомним, что Хантингтон-Уайтли и Стэтхэм встречаются уже более шести лет. Об их помолвке стало известно в январе 2016 года. Тогда на одном и светских мероприятий папарацци заметили кольцо с бриллиантом на безымянном пальце манекенщицы. Когда состоится бракосочетание влюбленных, пока неизвестно.