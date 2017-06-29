Юрий Киринчук признал вину и сотрудничает со следствием

Бывший министр транспорта Юрий Киринчук заключил с гособвинителями соглашение о признании вины в обмен на смягчение наказания. Ему грозит до 15 лет лишения свободы за извлечение выгоды из влияния и превышение служебных полномочий.

Как сообщила Генпрокуратура, уголовное расследование в отношении бывшего главы минтранса завершено, и дело передают в суд. Вместе с Киринчуком на скамью подсудимых отправятся два предпринимателя.

Бывший министр вынудил фирму, которая выиграла тендер на ремонт национальной трассы, нанять субподрядчика и уступить ему половину обязательств по контракту, а также финансирования, которое представил Евроинвестбанк. Разделить требовали сумму в девять миллионов евро. Позже у основного подрядчика потребовали еще 400 тысяч евро.







