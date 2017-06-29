Евгений Шевчук бежал из Приднестровья

Бывший тираспольский лидер Евгений Шевчук подтвердил, что бежал на правый берег. Он написал в фейсбуке, что принял такое решение, опасаясь, что его "заказал" один из акционеров компании "Шериф"

По словам Шевчука, по дороге из Тирасполя в Рыбницу его машину сопровождали автомобили охранной службы "Шерифа". Поэтому он пересел в такси и уехал из Приднестровья.

Вчера так называемый Верховный совет региона лишил Шевчука неприкосновенности. Местная прокуратура обвиняет его в коррупции и злоупотреблении властью.





