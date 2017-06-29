КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Успешны знакомства и поездки.

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