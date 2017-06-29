Пьяные мужчины угнали трактор, чтобы повеселиться

Безработные ранее судимые мужчины 33 и 35 лет, употребив в конце дня внушительное количество алкоголя, ночью решили "пойти на приключения". Пробравшись на территорию неработающего сельхозпредприятия, они угнали с его двора трактор, перед этим сбив регистрационные номера.

Трактор без госномеров в селе Парканы около десяти утра заметили сотрудники местного ГАИ. Они остановили сельхозтехнику, но дальнейшее повергло их в изумление.

Из-за руля транспортного средства буквально «выпал» нетрезвый гражданин. Вместе с ним следовал его не менее пьяный приятель. Никаких документов – ни удостоверяющих личность, ни на право управления – у мужчин не оказалось.

Пьяные авантюристы были задержаны, по факту угона ведётся разбирательство. Также предстоит выяснить, каким способом злоумышленники проникли на охраняемую территорию, пишет bloknot-moldova.md.