25-летний водитель угрожал пистолетом другому участнику движения

Инцидент произошел на одной из улиц Кишинева. 25-летний водитель угрожал оружием другому участнику движения.

В полицию с жалобой пришел пострадавший водитель. Он рассказал, что ехал по одной из улиц столицы, когда ему пригрозил оружием другой участник движения.

Полиция немедленно отреагировала на сообщение и задержала подозреваемого возле села Фундул Галбеней. При досмотре у него обнаружили пневматический пистолет.

Мужчину доствили в отделение полиции.