Мужчина ограбил базу отдыха и вынес оружие, алкоголь и продукты питания

23-летний житель села Чутулешть Флорештского района был задержан полицией по подозрению в совершении ограбления.

24 июня молодой человек ворвался проник на базу отдыха села Хыртоп Флорештского района, где взломал сейф и украл пистолет и охотничье ружье. В момент преступления его застал охранник базы.

Злоумышленник пригрозил ему оружием, после чего украл из бара алкогольные напитки и продукты питания на сумму в 2 тысячи леев. Украденное охотничье ружье было вскоре найдено на выезде из села, а пистолет был при грабителе во время его задержания.

Молодой человек арестован на 30 суток. По данному факту возбуждено уголовное дело за кражу, ему грозит 6 лет тюремного заключения, пишет bloknot-moldova.md.