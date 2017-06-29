Задержана преступная группировка специализирующаяся на квартирных кражах

Правоохранительные органы столицы пресекли деятельность преступной группы, специализирующейся на кражах из домов.

Группа преступников состояла из двух молодых людей 20-ти лет и одного несовершеннолетнего 16-ти лет. Все трое родом из одного населенного пункта АТО Гагаузии.

В результате обысков по месту жительства подозреваемых были обнаружены драгоценности, мобильные телефоны, банковские карты, наручные часы, автомагнитолы и другие украденные предметы.

По сообщению полиции, молодые люди ограбили по меньшей мере 10 домов в разных районах столицы.

На данный момент двое молодых людей задержаны на 72 часа, третий участник группировки остался на свободе, так как является есовершеннолетним.

Если их вина будт доказана, им грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.