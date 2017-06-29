Правоохранительные органы столицы пресекли деятельность преступной группы, специализирующейся на кражах из домов.
Группа преступников состояла из двух молодых людей 20-ти лет и одного несовершеннолетнего 16-ти лет. Все трое родом из одного населенного пункта АТО Гагаузии.
В результате обысков по месту жительства подозреваемых были обнаружены драгоценности, мобильные телефоны, банковские карты, наручные часы, автомагнитолы и другие украденные предметы.
По сообщению полиции, молодые люди ограбили по меньшей мере 10 домов в разных районах столицы.
На данный момент двое молодых людей задержаны на 72 часа, третий участник группировки остался на свободе, так как является есовершеннолетним.
Если их вина будт доказана, им грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.
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ОВЕН
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День вряд ли будет богат событиями. Не спешите довериться малознакомым людям. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Будьте осторожны с автомобилем.
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Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Но не принимайте все так близко к сердцу.
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БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
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ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
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ВЕСЫ
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Не будьте неблагодарными.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Ваши отношения могут зайти в тупик.
|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул