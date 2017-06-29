Еще одна плантация конопли обнаружена недалеко от коммуны Бубуечь

Полиция Кишинева обнаружили еще одну плантацию конопли, в ходе проводимой операции "МАК- 2017". Поле площадью в 0,5 га находилось недалеко от коммуны Бубуечь.

Как сообщают правоохранительные органы, за земельным участком ухаживал мужчина в возрасте 48 лет. Он был доставлен в Инспекторат полиции для документирования. Образцы растений были направлены на экспертизу.

Мужчине грозит штраф в размере от 8 000 до 14 000 леев, общественные работы до 150 часов, или лишение свободы на срок 1 год.