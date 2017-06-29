Столичные власти намерены увеличить тариф на вывоз мусора

Столичная администрация намерена увеличить тариф на вывоз мусора. Сегодня вопрос вынесли на заседание Кишиневского муниципального совета. Вице-мэр Нистор Грозаву настаивает, что нынешний тариф грозит банкротством предприятию "Autosalubritate".

Сейчас жильцы кишиневских многоэтажек платят за вывоз мусора по 5 леев 60 банов с человека, владельцы частных домов - по 11 леев 20 банов.

"Мы провели расчеты совместно с Министерством финансов и Финансовой инспекцией. На этой основе решено предложить новые, более высокие тарифы. Для физических лиц, проживающих в квартирах, - 9 леев 25 банов, для тех, кто живет в частных домах - 18 с половиной леев", - передает вице-мэр Нистор Грозаву.

"А если не будет повышения тарифов, то чем это грозит?", - спросил муниципальный советник Ион Чебан.

"Муниципальное предприятие "Autosalubritate" обанкротится. Помимо вопроса, где складировать отходы, появится еще и проблема, что вывозить его будет некому", - ответил вице-мэр Нистор Грозаву.

Кишиневцы неоднозначно оценивают планы столичной администрации: одни согласны с повышением тарифов, другие категорически против.

Каждый день из муниципия Кишинёв вывозят почти тысячу 300 тонн мусора.







