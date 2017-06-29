СЧС: более 100 возгораний произошло в этом году из-за короткого замыкания

Неисправность бытовой техники или перегруженность розетки может стать причиной пожара. По данным Службы чрезвычайных ситуаций, с начала года из-за короткого замыкания произошло 130 возгораний. Чтобы предотвратить трагедию, нужно следовать рекомендациям специалистов.

"Чаще всего пожары случаются из-за технической неисправности, но есть и человеческий фактор. Люди должны проверять бытовые приборы. Не нужно чинить их самим, нужно вызвать специалиста. И убедиться в исправности предохранителей", - отметила пресс-секретарь СЧС Лилиаеа Пушкашу.

Если же причиной возгорания стал скачок напряжения в сети, люди вправе требовать возмещения ущерба. С начала года компенсации выплатили в 243-х случаях.

"Если проверка подтверждает, что в сети был перепал напряжения, поставщик покрывает расходы на ремонт и возмещает материальный ущерб. Поставщик несет отвественность за исправность сетей до распределительного щита", - пресс-секретарь Gas Natural Fenosa Василе Грибинча.

Всего с начала года в стране произошло 750 пожаров, в которых погибли 42 человека, в том числе двое детей.