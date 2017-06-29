Бойцы спецназа Молдовы и Румынии провели открытые учения

Открытые учения провели сегодня армейские подразделения особого назначения Молдовы и Румынии. На полигоне в Бульбоаке бойцы спецназа штурмовали позиции врага и показали, как выживать в диких условиях.

По сценарию, в здании прячутся особо опасные преступники. Бойцам приказано стрелять на поражение. С тренировочным заданием они справились за три минуты с небольшим.

"Важно сохранять элемент внезапности при подходе к врагу. А затем выбить дверь и быстро войти", - сказал лейтенант армейского спецназа Румынии Кэтэлин Бокэнец.

Спецназу в любой армии дают самые сложные задания. Бойцы обязаны уметь сражаться и выживать в любых условиях. Все они умеют строить укрытия, собирать и фильтровать воду, охотится. Вот - растяжка с использованием автомата.

"При выживании в диких условиях важно правильно выбрать место. Идеальный вариант - устроиться на берегу реки, чтобы иметь источник воды. Лучше всего - в густом лесу", - скзал сержант армейского спецназа Румынии Богдан Герге.

Совместные учения молдавского и румынского спецназа проходили весь этот месяц, участие в них принимали и американские солдаты. Отрабатывали навыки 70 бойцов.





