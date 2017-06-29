Мексиканец сказал жене, что идет в магазин, а сам улетел в Россию на футбол

Житель Мексики улетел в Россию поддержать свою сборную на Кубке конфедераций, сказав жене, что сходит в магазин за сигаретами.

Проживающий в городе Пуэбла в центре страны Артуро Гарсия рассказал жене, что собирается пойти купить сигарет в один из супермаркетов популярной в стране сети Oxxo. Вместо этого мужчина уехал в город Монтеррей, а оттуда улетел в Германию, где у него живут родственники. «Я сказал жене, что пойду за сигаретами в супермаркет, но не уточнил, в какой именно», — рассказал Гарсия в интервью порталу Televisa. Во время пребывания в Германии Гарсия повредил себе ахиллово сухожилие, однако это не помешало ему добраться до России на игры Кубка конфедераций, пишет vesti.ru. На путешествие мужчина потратил свои личные сбережения. Супруга узнала о том, куда он направился, уже из сообщений новостных агентств. Сборная Мексики на Кубке конфедераций добралась до полуфинала и 29 июня сыграет в Сочи против сборной Германии.

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