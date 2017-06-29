Украину оштрафовали за отказ пустить Самойлову на Евровидение

Европейский вещательный союз (EBU) наложил "крупный штраф" на Национальную общественную телерадиокомпанию Украины за запрет участия представительницы России Юлии Самойловой в Евровидении-2017, сообщило агентство Франс Пресс.

"В соответствии с правилами конкурса НОТУ получила уведомление об этом штрафе", — заявил агентству представитель EBU. Он отказался уточнить размер штрафа.

Ранее EBU заявлял, что Украине грозит крупный штраф из-за серьезных задержек при организации конкурса и нежелания сотрудничать по поводу участия России. В союзе отметили, что действия Киева отвлекли внимание от соревнования, а репутация бренда Европейского песенного конкурса оказалась под угрозой.

Глава украинской телерадиокомпании Зураб Аласания заявил, что штраф может составить до 200 тысяч евро, но Киев будет его оспаривать, пишет РИА Новости.

Как заявлял глава оргкомитета конкурса Франк-Дитер Фрайлинг, EBU может наказать Украину за то, что страна не обеспечила участие Самойловой в конкурсе. Позднее в Женеве было арестовано 15 миллионов евро, которые Киев предоставил в качестве финансовых гарантий успешного проведения Евровидения.

Самойлова должна была выступить на Евровидении-2017 с песней Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд в страну из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. Первый канал назвал эти варианты неприемлемыми и отказался от трансляции.