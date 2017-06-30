Как заявил представитель полиции, в результате инцидента никто не пострадал. Насколько можно понять, нападавшему помешали барьеры, установленные у мечети.

Мотивы нападавшего пока неизвестны, пишет ВВС.

Как сообщила газета Parisien, подозреваемый армянского происхождения попытался на внедорожнике протаранить заграждения возле мечети и заявил, что это его месть за нападения исламистов, произошедшие в последние годы в Париже. После этого он попытался скрыться с места происшествия, но был задержан.

Во Франции действует режим чрезвычайного положения после нападений в Париже в 2015 году.

Чрезвычайное положение позволяет властям запрещать массовые демонстрации, закрывать общественные места и ограничивать движение в отдельных районах. Улицы французских городов помимо полицейских сейчас патрулируют и военнослужащие.

Несмотря на усиленные меры безопасности, французским властям не удалось предотвратить несколько серьезных терактов, жертвами которых стали десятки людей.