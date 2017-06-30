Германия разгромила Мексику в полуфинале Кубка конфедераций

Определился второй финалист Кубка конфедераций: сборная Германии разгромила команду Мексики со счетом 4:1 и теперь поборется за золотые медали со сборной Чили.

Матч проходил в Сочи на стадионе "Фишт". Уже на шестой минуте полузащитник немецкой команды Леон Горецка открыл счет, а через две минуты он же забил второй гол.

Во втором тайме отличился нападающий сборной Германии Тимо Вернер.

На 89-й минуте мексиканскому полузащитнику Марко Фабиану удалось размочить счет, но уже на следующей минуте Германия забила четвертый мяч - это сделал новичок немецкой команды Амин Юнес, сообщает ВВС.

Первым финалистом Кубка стала сборная Чили, которая в среду, 28 июня одолела Португалию в серии пенальти со счетом 3:0.

Благодаря блестящей игре вратаря чилийцев Клаудио Браво, отразившего три одиннадцатиметровых, чемпионы Европы вообще не сумели забить, а игроки сборной Чили не промахнулись ни разу.

Финальный матч Кубка конфедераций состоится 2 июля в Санкт-Петербурге. Чилийцы и немцы сыграют друг с другом уже второй раз на турнире: в первый раз они встречались на групповом этапе и сыграли вничью.

Матч за третье место пройдет в тот же день на стадионе в Москве, где встретятся сборные Португалии и Мексики. Они также уже встречались на групповом этапе - то матч завершился со счетом 2:2.