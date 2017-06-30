В Таиланде пять человек пострадали при нападении собаки на слонов

Четыре китайских туриста и погонщик слона пострадали на острове Пхукет в Таиланде при нападении собаки на двух слонов, на которых они ехали, сообщает в пятницу интернет-издание Phuket News.

Инцидент произошел утром в четверг в сафари-парке в районе пляжа Чалонг, сообщает издание. Семья китайских туристов из четырех человек, включая двух несовершеннолетних детей, отправилась на прогулку на слонах по территории сафари-парка. Через 200 метров от площадки, с которой они выехали, на слонов с лаем набросилась собака, пишет РИА Новости.

Оба слона побежали от нее и в панике поскользнулись, упав на землю и сбросив седоков. Один из двух погонщиков – махутов получил травму спины, все четверо туристов отделались сильными ушибами и порезами. Пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу для оказания медицинской помощи.