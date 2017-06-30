Роналду опубликовал первое фото своих новорожденных детей

Известный португальский футболист Криштиану Роналду, выступающий за мадридский "Реал", опубликовал в Instagram фотографию своих новорожденных детей.

Двух близнецов, рожденных восьмого июня от суррогатной матери, назвали Мэтью и Ева, РИА Новости.

Ранее команда Чили по пенальти обыграла португальцев в полуфинале Кубка конфедераций. После этого Роналду, который отметился на турнире двумя забитыми мячами, покинул расположение сборной, чтобы увидеться с детьми.

Таким образом, форвард не сыграет в матче за третье место против Мексики, который состоится 2 июля в Москве.





