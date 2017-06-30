В Лас-Вегасе мужчина устроил стрельбу в больнице

Пациент открыл стрельбу в одной из больниц Лас-Вегаса, ранил двух человек, после чего покончил с собой, пишет газета Las Vegas Review-Journal.

Представитель полиции сообщила, что зарегистрированный в поликлинике мужчина попросил принять его без очереди, а когда ему отказали, начал стрелять.

В кабинете, где произошла стрельба, находились около десяти человек. Вооруженный мужчина ранил двух медиков, они госпитализированы, их жизни ничто не угрожает. Еще два человека получили травмы в результате возникшей паники, сообщает РИА Новости.l