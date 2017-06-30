Ветер повалил деревья на севере страны

Ряд населённых пунктов на севере страны пострадали в результате дождей и ветра вечером в четверг, 29 июня.

По оперативным данным Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций, сильный ветер нанёс ущерб пяти населённым пунктам в Бричанском районе. На три дома, расположенных в районном центре, обрушились деревья, передаёт IPN.



В городе Липкань были частично повреждены крыши двух многоквартирных и двух частных домов. В селе Бульбоака, Бричанского района, пострадал местный детсад. Непогода нанесла ущерб муниципию Белцы, районам Дубоссары, Резина, Фалешты и Унгены, где было повалено много деревьев, и для расчистки дорог потребовалась помощь спасателей.



Комиссии по чрезвычайным ситуациям оценивают размер причинённого ущерба.