При химатаке в Хан-Шейхуне был применен зарин

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХР) установила, что 4-го апреля в химической атаке, которой подвергся сирийский Хан-Шейхун был применен зарин или подобный ему ядовитый газ.

Жертвами стали более ста человек, среди них много маленьких детей. Этот документ должен быть передан комиссии ООН, которая установит имена тех, кто отдал приказ использовать запрещенное оружие против мирного населения.

Борис Джонсон, министр иностранных дел Великобритании, сделал короткое заявление: “У меня нет ни малейших сомнений, что все в данном случае указывает на режим Асада. Совместно с Европейским советом Британия сделает все возможное, чтобы на виновных и ответственных были бы наложены санкции. США уже ввели санкции против трехсот человек, которые, по их мнению, причастны к этому. Те, кто сбрасывает химснаряды на невинных людей, должны нести за это ответственность”.

Официальный Вашингтон обвинил Дамаск в проведении химической атаки, и три дня спустя, в ночь на 7 апреля по приказу президента Трампа ВМС США нанесли ракетный удар по сирийскому военному аэродрому в провинции Хомс, напоминает euronews.com.