В условиях жары и антисанитарии в столицу привезли тонну кваса

Тонну кваса, который незаконно перевозил в микроавтобусе 24-летний водитель, обнаружили столичные полицейские.

Транспортное средство задержали около Центрального рынка Кишинева. Напиток везли из Бричанского района в антисанитарных условиях, не соблюдая температурный режим, для оптовой продажи. Находившийся за рулем молодой человек не смог представить документы на товар.

Микроавтобус доставили в Инспекторат полиции, а емкости с квасом изъяли до решения суда. Об инциденте сообщили в Национальное агентство по безопасности продуктов. Мужчине грозит штраф в три тысячи леев. Напиток конфискуют.