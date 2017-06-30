Медведь залез в гараж к американке и устроил там беспорядок. ВИДЕО

Жительница Колорадо Дэниэль Бэкстром собиралась выехать из гаража на своем автомобиле, когда обнаружила, что в помещение пробрался медведь. Женщина сняла его на видео.

Бэкстром предупредила о нем специалистов по отлову диких животных. Оказалось, что этот же медведь ранее украл мороженное из холодильника одного из местных жителей.

Представитель организации, курирующей парки и дикую природу Колорадо, заявил The Gazette, что этот хищник не боится людей, поэтому опасен для них и должен быть пойман и усыплен.

"Ничего другого нам не осталось. Нам самим мерзко от того, что мы должны пойти на это. Но здоровье и безопасность человека превыше всего. Когда они становятся опасными, у нас нет выбора", — объяснил он.

Для поимки медведя рядом с домом Дэниэль установили ловушку с пончиками, мороженым, сиропом и собачьей едой, пишет РИА Новости.l