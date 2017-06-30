Жительница Колорадо Дэниэль Бэкстром собиралась выехать из гаража на своем автомобиле, когда обнаружила, что в помещение пробрался медведь. Женщина сняла его на видео.
Бэкстром предупредила о нем специалистов по отлову диких животных. Оказалось, что этот же медведь ранее украл мороженное из холодильника одного из местных жителей.
"Ничего другого нам не осталось. Нам самим мерзко от того, что мы должны пойти на это. Но здоровье и безопасность человека превыше всего. Когда они становятся опасными, у нас нет выбора", — объяснил он.
Для поимки медведя рядом с домом Дэниэль установили ловушку с пончиками, мороженым, сиропом и собачьей едой, пишет РИА Новости.l
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ОВЕН
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БЛИЗНЕЦЫ
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ВЕСЫ
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СКОРПИОН
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КОЗЕРОГ
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РЫБЫ
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Би-би-си, Сеул