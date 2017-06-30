Питон три месяца жил в канализации жилого дома во Франции

Питона, три месяца скрывавшегося в канализации жилого дома во французском департаменте Дордонь, удалось поймать благодаря приманке с мышью, установленной в туалете, передает радиостанция France Bleu.

Змея оказалась в канализации после того, как ее прежний владелец переехал и решил не забирать необычного питомца с собой.

Три недели назад один из жильцов дома "столкнулся с питоном нос к носу, когда пошел в туалет". Бригада спасателей тогда пыталась поймать рептилию, однако ей удалось ускользнуть, пишет РИА Новости.

Специалисты, занимающиеся экзотическими животными, решили установить ловушку с мышью в уборной, где произошла неожиданная "встреча".

И ловушка сработала. По информации властей Дордони, питона передали в аквариум коммуны Ле-Бюг, где уже проживает гигантская анаконда.







