Машинист поезда Париж — Клермон "забыл" сделать остановку на одном из вокзалов на пути следования состава, потому что был пьян, сообщает издание Journal du Centre.
Как сообщается, машинист не совершил запланированную остановку на вокзале Невер. По соображениям безопасности поезд был вынужден проследовать еще несколько километров, после чего остановился на вокзале населенного пункта Сенкез. Машиниста доставили в местную больницу, где результаты анализов крови показали, что он пьян.
Во французской железнодорожной компании SNCF назвали инцидент "редчайшим, серьезным и недопустимым". Отмечается, что компания начала внутреннее расследование произошедшего, по результатам которого будет принято решение о дальнейшей судьбе машиниста. Расследованием инцидента также занимается французская жандармерия, сообщает РИА Новости.
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