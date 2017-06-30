Красный - наивысший - код метеоопасности объявили синоптики. В субботу, 1 июля, максимальная температура воздуха на юге страны - в Леовском, Кантемирском, Комратском, Тараклийском районах, а также в Гагаузии - достигнет 40 градусов.
В центральных районах с сегодняшнего дня ввели оранжевый код метеорологической опасности. Столбики термометров покажут от 36 до 38 градусов. На севере температура воздуха днем составит около +35 градусов. Там продолжает действовать желтый код.
Ранее в Румынии был объявлен красный код из-за африканской жары. Столбики термометров завтра поднимутся до 44 градусов. Особенно сильным зной будет в ряде уездов на юго-востоке страны, в том числе в Галаце, Васлуе и Яссах.
В Болгарии столбики термометров уже преодолели 40-градусную отметку. Сегодня там 42 градуса жары. Желтый код объявили в 16 областях страны.
Комментарии
- "Москва, ты там держись": на столицу России обрушился сильный шторм
- Ветер повалил деревья на севере страны
- В Краснодарском крае выпал град диаметром 5 см
- Объявлен желтый код метеоопасности в связи с жарой
- Тропический шторм в Тихом океане усилился до урагана
- В Ирландии телеведущего сдуло ветром в эфире. ВИДЕО
- Ураганный ветер пронесся над столицей: сотни деревьев повалены. ФОТО
- Кантемирский район засыпало крупным градом
- Скончался еще один пострадавший при урагане в Москве
- У природы нет плохой погоды: в Мурманске выпал летний снег. ВИДЕО
- Глава молдавского кабмина направил поздравления новому премьеру Румынии
- Филиппинцев, которые поют гимн страны недостаточно усердно, оштрафуют на 2 тысячи долларов
- Индиец установил мировой рекорд по вращению мяча на зубной щётке во рту
- Учёные научились предсказывать извержения вулканов
- "Москва, ты там держись": на столицу России обрушился сильный шторм
- Украину оштрафовали за отказ пустить Самойлову на Евровидение
- Сломавшая дорогой браслет туристка упала в обморок, услышав его цену
- Австралиец голыми руками поймал огромного мангрового краба. ВИДЕО
- Создан универсальный рентгеновский "сканер" древних артефактов
- Бойцы спецназа Молдовы и Румынии провели открытые учения
- Ураганный ветер пронесся над столицей: сотни деревьев повалены. ФОТО
- Из-за оборванных бурей проводов погибли двое детей
- Восемь принцесс из Арабских Эмиратов осуждены в Бельгии за торговлю людьми
- Жительница Норвегии встретила лосят альбиносов
- Кабмин одобрил важные изменения в законодательстве, касающиеся молодых мам
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня следует быть крайне внимательным к своему здоровью. Вас может ожидать много неотложной работы дома. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. Повысится Ваша деловая активность.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День в целом благоприятен. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Смело назначайте свидания.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Побольше решительности и сосредоточенности.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Будьте осторожны с начальником.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Удачный день для людей творческих профессий.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Неудачный день для секса. Вечером ждите приятных гостей.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Будьте осторожны с самолетом.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Воздержитесь от тяжелой пищи.
|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул