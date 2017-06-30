Красная жара и в Молдове: ожидается до +40 градусов

Красный - наивысший - код метеоопасности объявили синоптики. В субботу, 1 июля, максимальная температура воздуха на юге страны - в Леовском, Кантемирском, Комратском, Тараклийском районах, а также в Гагаузии - достигнет 40 градусов.

В центральных районах с сегодняшнего дня ввели оранжевый код метеорологической опасности. Столбики термометров покажут от 36 до 38 градусов. На севере температура воздуха днем составит около +35 градусов. Там продолжает действовать желтый код.



Ранее в Румынии был объявлен красный код из-за африканской жары. Столбики термометров завтра поднимутся до 44 градусов. Особенно сильным зной будет в ряде уездов на юго-востоке страны, в том числе в Галаце, Васлуе и Яссах.

В Болгарии столбики термометров уже преодолели 40-градусную отметку. Сегодня там 42 градуса жары. Желтый код объявили в 16 областях страны.