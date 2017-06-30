Япония отправит человека на Луну к 2030 году

Японское космическое агентство JAXA через собственного пресс-секретаря познакомило публику с обширной программой освоения космического пространства. Помимо длительных экспериментов на МКС, в планы агентства входит и "командировка" своих космонавтов на Луну.

Никаких уточнений по поводу способа доставки космонавтов в JAXA пока не дают. Неизвестны ракеты-носители и многие другие технические подробности относительно грядущей миссии.

Эксперты поясняют, что в первую очередь Япония рассчитывает на международное участие в этом проекте. По словам специалистов, если формальности будут улажены, а ключевые технологические решения реализованы, то миссия по отправке японского космонавта в составе международной экспедиции к 2030 году вполне осуществима, пишет life.ru.