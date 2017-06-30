Беременная женщина сбила вора, который украл из её машины кошелёк. ВИДЕО

Беременная женщина сбила вора, который украл из её машины кошелёк на стоянке в Ашвилле, Северная Каролина. По словам 26-летней Кэтлин Брэсвилл, она сначала пробовала самостоятельно догнать преступника, но, понимая, что не успевает за ним, села в автомобиль.

На кадрах, появившихся в Сети, видно, как мужчина изо всех сил пытается убежать от машины, но ему это не удаётся и кошелёк вылетает из рук Роберта Рейнса.

Полиция арестовала преступника, но обвинение было выдвинуто и против Кэтлин, которая находится на пятом месяце беременности. Также уточняется, что мужчина не получил серьёзных травм.