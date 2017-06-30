Сибирский школьник погиб, пытаясь спасти одноклассницу

Подросток из города Исилькуль Омской области утонул, пытаясь спасти начавшую захлебываться в воде одноклассницу. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщается на сайте следственного управления СКР по региону.

По данным управления, 13-летний мальчик бросился в воду, чтобы помочь своей знакомой, однако сам начал тонуть. Отдыхавший на берегу водоема мужчина вынес девочку из воды, но не успел спасти ее сверстника.

В связи со случившимся организована доследственная проверка, передает Лента.ру. Также следователи обратились к родителям с просьбой еще раз разъяснить детям опасность купания в не отведенных для этого местах.