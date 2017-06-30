Жерар Депардье в декабре 2016 года подал три иска к Елене Лазаревой на общую сумму более 7,2 миллиона рублей. По одному из них суд вынес решение еще в конце мая (предпринимательница обязана вернуть актеру 591 тысячу рублей), а два обращения были объединены.

Депардье требовал от Лазаревой вернуть деньги, которые перечислили женщине со счета актера в Пробизнесбанке. Представитель истца утверждал, что никаких договорных отношений между Депардье и Лазаревой не существовало.

Лазарева в ответ заявила, что оказывала Депардье юридические услуги по договоренности с его продюсером и представителем в России Арно Фрилле. В частности, по ее словам, в 2013 году она занималась получением для актера, получившего российское гражданство, статуса индивидуального предпринимателя.