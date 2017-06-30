"Москва, ты там держись": на столицу России обрушился сильный шторм

На Москву обрушился сильный шторм. Порывы ветра достигают 15-20 метров в секунду.

По прогнозам синоптиков, такая погода продержится до субботы, передает РИА Новости.

Как сообщили накануне в центре погоды "Фобос", сильный тропический ливень, который надвигается на столицу РФ, по некоторым показателям может побить рекорды более чем полувековой давности и заставит москвичей вспомнить строки из Ветхого Завета о Всемирном потопе.

МЧС рекомендовало жителям региона соблюдать меры предосторожности, обходить рекламные щиты и шаткие строения и, по возможности, переждать непогоду в помещении.