Учёные научились предсказывать извержения вулканов

Новый способ измерения давления внутри вулканов позволит с высокой точностью прогнозировать извержения.

Для определения давления и других изменений внутри вулкана учёные использовали интерферометрию сейсмического шума. Измеряя вулканическую активность, учёные пришли к выводу, что количество энергии, скорость её движения и другие параметры взаимозависимы.

Для изучения учёные выбрали один из самых активных вулканов в мире — Lauea на Гавайях. С 1983 года этот вулкан непрерывно меняется в размерах и постепенно извергается.

Магма, вызывающая крошечные землетрясения, которые часто даже не регистрируются обычными наземными станциями, может служить индикатором извержения.

По словам учёных, в данный момент идёт окончательное формирование математической модели, с помощью которой может быть написана специальная программа по обнаружению микроземлетрясений и прогнозированию извержений, пишет life.ru.