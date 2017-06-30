Индиец установил мировой рекорд по вращению мяча на зубной щётке во рту

25-летний Сандип Сингх из Пенджаба, Индия, установил новый мировой рекорд по вращению баскетбольного мяча на зубной щётке во рту.

На видео, которое снимали зрители, рекордсмен сначала держит зубную щётку в руке и на ней раскручивает мяч, а затем кладёт её в рот. В это время местные жители с секундомером в руках засекают вращение предмета. На 53-й секунде мяч падает, но молодому человеку удаётся справиться с поставленной задачей., пишет life.ru.

Предыдущий мировой рекорд по вращению мяча на зубной щётке во рту был установлен 19 апреля 2012 года Танешваром Гурагайем — 22,41 секунды.