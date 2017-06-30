Филиппинцев, которые поют гимн страны недостаточно усердно, оштрафуют на 2 тысячи долларов

Филиппинских граждан, которые поют гимн страны недостаточно эмоционально, могут начать штрафовать. Согласно новому законопроекту, который уже одобрен палатой представителей, исполнять национальную песню должен каждый и с большим усердием. В противном случае провинившимся грозит штраф около $2 тыс., сообщает Inquirer.

Все граждане должны стоять по стойке смирно и лицом ко флагу или к дирижёру во время исполнения песни. Исключение составляют только те, кто не может петь гимн по религиозным убеждениям, но даже они обязаны стоять в этот момент, пишет life.ru.