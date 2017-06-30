Глава молдавского кабмина направил поздравления новому премьеру Румынии

Премьер-министр РМ Павел Филип поздравил своего румынского коллегу Михая Тудосе со вступлением в должность.

В поздравительной телеграмме Павел Филип отметил развитие по восходящей молдавско-румынских отношений и активизацию сотрудничества между государствами, одновременно с созданием Стратегического партнерства за европейскую интеграцию Республики Молдова, передает Молдпрес.



В этой связи председатель правительства РМ отметил повышенный интерес и приоритетное значение, придаваемое особым отношениям между Республикой Молдова и Румынией, выразив убежденность, что стратегический диалог между сторонами будет продолжать развиваться в интересах граждан обеих стран.

«Я уверен, что и в будущем мы будем поддерживать активный политический диалог, и мы будем пользоваться всецелой поддержкой Румынии и Вашей лично в реализации приоритетов двусторонней повестки дня и основных целей модернизации и европейской интеграции Республики Молдова», - говорится в поздравительном послании.