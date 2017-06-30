В Одесской области корью заболели уже 367 человек: двое детей скончались

В Одесской области зарегистрировано 367 больных корью. Об этом сообщает областное управление здравоохранения.

В ведомстве уточнили, что за время вспышки от осложнений кори (пневмонии) в Одесской областной детской больнице умерли двое детей двух и трех лет. Дети также составляют большинство из заболевших — 245. Больше всего пациентов зарегистрировано в Одессе (65,9%), также есть случаи в Измаиле, Черноморске, Южном и девяти районах области, передает dumskaya.net.

«Корь — высокозаразное инфекционное заболевание, при контакте не привитых лиц с больным восемь из десяти человек заболеют», — подчеркивает руководитель облздава Вячеслав Полясный.

Ситуация с прививками в регионе — неутешительная. Например, среди детей в возрасте 1-6 лет в прошлом году ее сделали только 28%. «Это очень низкий показатель, при том, что Одесская область пока полностью обеспечена вакцинами. Это бельгийский препарат, имеющийся во всех медицинских учреждениях области», — добавили в облздаве.

Симптомами болезни являются высокая температура, насморк, кашель, сыпь, иногда рвота и понос. Часто корь осложняется пневмонией или поражением головного мозга. При этом специфического лечения от инфекции не существует. Единственным эффективным методом защиты от кори является прививка.