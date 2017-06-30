Исследователи из Вашингтонского университета нашли способ совершать звонки со смартфона даже при разрядившейся батарее.
Учёные уже создали прототип такого устройства. Он может совершать голосовые вызовы, получая энергию буквально из воздуха.
Исследователи в области информатики и электротехники рассказали, что команда нацелилась именно на сотовые телефоны, потому что сегодня их можно назвать самыми распространёнными гаджетами, без которых люди уже не выходят на улицу, пишет life.ru.
Для создания прототипа телефона без аккумулятора разработчикам пришлось полностью пересобрать все внутренние компоненты устройства, чтобы девайс потреблял как можно меньше энергии. Кроме того, учёные установили аналоговый передатчик голоса, работающий по технологии обратного рассеивания, которая позволяет общаться путём отражения входящих радиоволн.
Интересно, что телефон использует удалённые компоненты ради экономии электроэнергии. На ближайшей базовой станции есть схема, которая преобразовывает информацию и затем передаёт её через Skype.
Прототип базовой станции использует нелицензированные частоты и ограничивается передачей малой мощности. Пока что телефон работает только в радиусе 15 метров от базовой станции.
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Би-би-си, Сеул