+53,7: в Иране зарегистрирована рекордная жара

На западе Ирана, в городе Ахваз, температура воздуха достигла рекордной отметки — +53,7 °C. Это самый высокий показатель, зафиксированный на земле за последние 100 лет.

Ахваз, похоже, не только установил самую жаркую температуру в Иране, но и побил рекорд июньской жары во всей материковой Азии. По словам метеоролога Этьена Капикьяна, температура стала «новым абсолютным рекордным показателем иранской жары», передает Mashable.

По данным портала Weather Underground, температура, зафиксированная в Ахвазе, обладала индексом жары в +61 °C, который определяется на пересечении показаний температуры воздуха и относительной влажности.

В 2015 году в другом иранском городе — Бандер-Машаре — индекс жары составил +74 °C при температуре в +53 °C.

К слову, неофициальным рекордом индекса жары считаются 178 °F (+81 °С). Он был зафиксирован 8 июля 2003 года в аравийском городе Дахране, который находится на побережье Персидского залива, отмечает Моя планета.

При этом самая жаркая температура на планете была установлена в Долине смерти (США, Калифорния), 10 июля 1913 года. Тогда столбик термометра поднялся до +56 °С.