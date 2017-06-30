Как челябинский метеорит рухнул на Землю. ВИДЕО

НАСА представило самую подробную на сегодняшний день симуляцию вхождения метеорита «Челябинск» в атмосферу Земли. Соответствующий ролик доступен на официальном канале Исследовательского центра Эймса (Калифорния, США) на YouTube.

Симуляция проведена при помощи суперкомпьютера компании Pleiades и программного обеспечения Cart3D. На ролике астероид отмечен серым цветом, ударные волны — оранжевым, желтым и красным. Черным отмечены разрушающиеся фрагменты объекта, передает Лента.ру.

Метеорит «Челябинск» представляет собой фрагмент астероида, который 15 февраля 2013 года примерно в 07:10 по московскому времени вошел в атмосферу Земли. Космическое тело взорвалось в атмосфере на высоте до 50 километров, в результате чего на территорию Челябинской области упало множество его фрагментов. Взрыв наблюдали сотни тысяч человек в области и приграничных районах Казахстана. Фрагменты метеорита нашли в озере Чебаркуль.