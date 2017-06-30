Две пьяные украинки погибли в ДТП во время прямой трансляции в Instagram

В Харьковской области две нетрезвые девушки погибли в ДТП во время прямой трансляции в интернете. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное управление национальной полиции.

Инцидент произошел около 3.30 29 июня в городе Изюм. За рулем BMW находилась 24-летняя девушка, рядом с ней сидела 16-летняя подруга, которая и вела трансляцию в Instagram.

Они выпивали, смеялись, шутили и призывали подписчиков присоединиться. С места девушки тронулись, только подобрав музыку под настроение, однако дослушать композицию им было не суждено — машина вылетела с дороги и врезалась в опору электросети, после чего ее отбросило в дерево.

Рядом оказались двое мужчин, которые вызвали на место «скорую помощь». Несовершеннолетняя пассажирка скончалась на месте, старшая — по пути в больницу, сообщает gazeta.ru.