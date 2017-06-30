В порту Одесской области, спасая щенка, утонул сирийский моряк

В понедельник вечером, 26 июня, в Ренийском порту утонул 19-летний моряк из Сирии. Тело парня удалось обнаружить и достать на поверхность лишь спустя двое суток.

Погибший моряк — житель города Тартус, прибывший в Рени на судне «Ибрагим Бей», передает dumskaya.net.

По словам свидетелей, парень наблюдал за щенками, которые резвились на берегу, и заметил, как один из них упал в воду. Юноша тут же прыгнул в реку, подхватил щенка и выбросил его на берег. Однако сам он выбраться не смог — его начало относить течением, и он скрылся под водой.

Судно «Ибрагим Бей» пока остается в Ренийском порту, так как экипаж хочет забрать погибшего моряка, чтобы передать его родным для захоронения. Тем временем, в Рени прибыл адвокат страховой компании для оформления документов.