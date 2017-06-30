Придуман новый способ долговременного хранения радиоактивных отходов

Сотрудники химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова предложили стекла-матрицы для долговременного хранения радиоактивных отходов и разработали методику прогноза их устойчивости к выщелачиванию.

О своей работе ученые написали в статье, которая была опубликована в Journal of Alloys and Compounds. Работа проходила в сотрудничестве с учеными из Курчатовского института и Института физической химии и электрохимии имени А.Н. Фрумкина РАН, пишет gazeta.ru.

«Очень важно знать, в какой степени окисления находятся ионы радионуклидов (урана), чтобы прогнозировать устойчивость формы нахождения ионов актинидов к выщелачиванию со временем. Надежное определение степени окисления актинидов — большая проблема. В работе предложена и применена физически обоснованная методика определения степени окисления таких ионов и их ионного состава в алюминий-фосфатных стеклах», — рассказал Юрий Тетерин, один из авторов статьи, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник кафедры радиохимии химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

Методика основана на параметрах сложной структуры спектров рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии валентных и внутренних электронов.

«Эта методика может быть использована при определении степени окисления актинидов и их ионного состава на всех этапах получения атомной энергии, от разработки урановых месторождений до трансмутации ядерных отходов, включая решение проблем, связанных с разделением и захоронением ядерных отходов, а также при решении экологических задач, сопровождающих обращение с радиоактивными отходами», — заключил ученый.