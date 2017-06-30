Адель намекнула на завершение гастрольной карьеры

Британская певица Адель намекнула на завершение гастрольной карьеры, сообщает Associated Press.

На концерте на стадионе «Уэмбли» в Лондоне показали записку Адель, в которой говорится: «Не знаю, отправлюсь ли я еще в тур, поэтому хочу, чтобы мой последний раз был дома».

Гастроли певицы в поддержку альбома «25» продолжались 15 месяцев. Адель выступила в Европе, США, Австралии и Новой Зеландии.

У артистки запланировано еще три шоу в Лондоне. Тур завершится в воскресенье, 2 июля. Общее количество выступлений Адель в рамках гастролей составит 123, пишет gazeta.ru.

В конце 2016 года сообщалось, что Адель приняла решение на время уйти со сцены, чтобы завести второго ребенка.