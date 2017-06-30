Отравление суши в Киеве: пострадали 25 человек

В Киев за медицинской помощью после отравления в одном из ресторанов обратились 25 человек.

"На данный момент за помощью обратились 25 человек, из них один ребенок. Четыре человека, в том числе ребенок, от госпитализации отказались и на лечении находится 21 человек. Отобраны образцы проб, обследовано 20 человек персонала, который предоставлял услуги питания, и все материалы направлены в лабораторию. Через сутки-двое будем понимать, что повлекло данное заболевание", - цитирует 112 заместителя начальника ГУ Госпотребслужбы Александ Овчаренко.

Все материалы переданы в Национальную полицию, где решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 325 Уголовного Кодекса Украины (Нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений), передает vesti-ukr.com.

Первая информация об отравлении суши в ресторане в центре Киева появилась накануне. Сообщалось, что несколько человек попали в больницу. Пациенты связали свои отравления с тем, что ели суши Калифорния, Филадельфия, Унаги, Золотой дракон. Образцы продуктов питания отобрали для лабораторных исследований.